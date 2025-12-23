Минобороны РФ подтвердило массированный удар по предприятиям ВПК Украины

сегодня в 12:47

ВС РФ ответили на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам, нанеся массированный удар по противнику. Его целью стали объекты военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, которые обеспечивают их работу, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Удар был нанесен утром 23 декабря. Российские войска проводили атаку с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования.

В том числе применились аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА. Все назначенные энергетические и военные объекты противника были поражены.

Ранее SHOT писал, что во вторник воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Telegram-канал указывал на то, что взрывы были слышны в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях.

