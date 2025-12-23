«Герани» и «Калибры» ВС РФ массово ударили по инфраструктуре Украины

Российская армия нанесла массированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины с помощью более 150 дронов «Герань-2», крылатых ракет «Калибр» и Х-101, сообщает SHOT .

Воздушная тревога звучала на всей территории страны. Мощные взрывы были слышны в Ровно, видно зарево от пожара, у людей пропало электричество. Прилеты зафиксировали в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. Взрывы слышны в Конотопе Сумской области, Харькове и Кривом Роге.

В Одессе поражено судно и порт. Под атакой Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, в результате несколько областей остались без света. По предварительным данным, под ударом Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и Каневская ГЭС в Черкассах.

Экстренные отключения света ввели в Черкасской и Черниговской областях, частично без света остался Хмельницкий. Внеплановые отключения фиксируют и в Киеве.

Российские военные ежедневно продвигаются в зоне сопротивления с противником и успешно усиливают свои позиции. Так, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили в Харьковской области населенный пункт Вильча.

