сегодня в 13:53

ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Вильча под Харьковом

Российские военные ежедневно продвигаются в зоне сопротивления с противником и успешно усиливают свои позиции. Так, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили в Харьковской области населенный пункт Вильча, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В освобождении населенного пункта Вильча принимали участие подразделения группировки войск «Север». Российские военные слаженными и сплоченными действиями сумели вытеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с вышеуказанной территории.

Теперь Вильча находится под контролем России. Освобождение данного населенного пункта улучшило позиции ВС РФ в зоне соприкосновения противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ активно отражали атаку ВСУ. Представители киевского режима пытались обстрелять российские территории с помощью беспилотников, но все опасные объекты были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

