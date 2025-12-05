Штурмовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Север» после освобождения Волчанска провели зачистку пригородных районов, где обнаружили и взяли в плен остатки украинских формирований, сообщает РИА Новости .

Как сообщил разведчик с позывным «Космос», сдались пятеро военнослужащих ВСУ. Разведчик «Лион» отметил, что операция по выводу пленных прошла в спокойной обстановке при благоприятной погоде и отсутствии дронов, однако существует риск целенаправленных ударов ВСУ по группам с пленными для их уничтожения.

«Командование ВСУ узнает, что их военнослужащие попадали в плен. Их стараются уничтожить вместе с группой, которая их ведет», — приводит российское ведомство слова разведчика.

По данным Минобороны, утратившие управление и боеспособность подразделения ВСУ отступают или сдаются в плен, что создает условия для дальнейшего наступления.

