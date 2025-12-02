сегодня в 01:48

Более 23 тыс. солдат потеряли убитыми и ранеными ВСУ в Волчанске

Вооруженные силы России нанесли поражение более 23 тыс. боевикам ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Волчанск Харьковской области, из которых 8 тыс. было уничтожено, пишет ТАСС .

Всего за 18 месяцев боев Вооруженные силы Украины потеряли 46% личного состава своей группировки.

При этом суточные потери составили больше 40 человек в среднем убитыми и ранеными.

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операцией (СВО), где заслушал доклады, в том числе об освобождении Волчанска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путину доложили не только о ходе освобождении Волчанска, и об освобождении Красноармейска.

