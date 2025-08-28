Российские войска установили контроль над Нелеповкой в ДНР

ВС РФ уничтожили до 205 боевиков противника на направлении. Также были ликвидированы пять пикапов, бронемашина, два склада с боеприпасами, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Российские солдаты атаковали шесть механизированных, аэромобильную, горно-штурмовую, штурмовую украинские бригады. Это произошло рядом с населенными пунктами Северск, Константиновка, Федоровка, Дроновка в ДНР.

27 августа ВС РФ освободили Первое Мая в ДНР. Противника выбили из населенного пункта подразделения группировки войск «Центр».