сегодня в 12:35

ВС РФ продолжают достигать своих целей в зоне СВО. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Поселок был освобожден усилиями бойцов подразделения группировки войск «Центр». Они взяли его под контроль в результате решительных наступательных действий.

Минобороны также сообщило о ходе проведения спецоперации по состоянию на 27 августа. ВС РФ нанесли поражения формированиям ВСУ на нескольких направлениях.

Противник потерял сотни военнослужащих. Также российские войска уничтожили танки, боевые бронемашины и другую технику ВСУ.

Ранее ВС РФ освободили Запорожское в Днепропетровской области. Населенный пункт взяли под контроль российские военные из подразделений группировки войск «Восток».