Чемпион РФ по борьбе задержан за убийство молодого парня из-за долга в 3500 руб
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Североосетинским правоохранителям удалось задержать подозреваемых в убийстве молодого парня во Владикавказе. На допрос доставили чемпиона России по борьбе Иссу З. и троих его подельников, сообщает Baza.
Предполагаемому стрелку 18 лет. Он уже дал признательные показания. Подельникам парня от 17 до 22 лет.
Погибшего звали Тимур С. Он хотел поддержать друга, которого вызвали на разговор из-за долга в размере 3,5 тыс. рублей. Встреча прошла в лесопарковой зоне: группа молодых людей окружила двух друзей, посыпались угрозы и завязалась драка.
После этого один из тех, кто забил «стрелку», достал пистолет и выстрелил Тимуру в глаз. Молодого человека госпитализировали, но спасти его не удалось.
Расследуется уголовное дело по статье об убийстве.
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