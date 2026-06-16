Чемпион РФ по борьбе задержан за убийство молодого парня из-за долга в 3500 руб

Североосетинским правоохранителям удалось задержать подозреваемых в убийстве молодого парня во Владикавказе. На допрос доставили чемпиона России по борьбе Иссу З. и троих его подельников, сообщает Baza .

Предполагаемому стрелку 18 лет. Он уже дал признательные показания. Подельникам парня от 17 до 22 лет.

Погибшего звали Тимур С. Он хотел поддержать друга, которого вызвали на разговор из-за долга в размере 3,5 тыс. рублей. Встреча прошла в лесопарковой зоне: группа молодых людей окружила двух друзей, посыпались угрозы и завязалась драка.

После этого один из тех, кто забил «стрелку», достал пистолет и выстрелил Тимуру в глаз. Молодого человека госпитализировали, но спасти его не удалось.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.