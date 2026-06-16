В выходные дни россияне больше всего тратят в магазинах одежды и обуви — средний чек там превысил 5,4 тысячи рублей, тогда как в супермаркетах он почти в четыре с половиной раза ниже, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Банк «Русский Стандарт» изучил, как у россиян изменились средние чеки в традиционных для выходных дней категориях трат. По данным эквайринговой сети банка, лидером по числу покупок, как и прежде, остаются супермаркеты — здесь можно купить все: от продуктов до косметики. Средний чек такой покупки по выходным весной 2026 года составил около 1,2 тысячи рублей против 1 215 рублей зимой 2025–2026 годов.

На второй позиции рейтинга — кафе и рестораны. Однако здесь средний чек весной снизился до примерно 1 тысячи рублей с 1 076 рублей зимой.

На третьей строчке — обновление весеннего гардероба. Средний чек в магазинах одежды и обуви по выходным минувшей весной снизился до 5,4 тысячи рублей с 5,8 тысячи зимой.

Замыкают рейтинг парикмахерские и салоны красоты. Здесь средний чек платежа по выходным весной, напротив, вырос до 1,7 тысячи рублей против 1,6 тысячи зимой.