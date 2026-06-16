Многодетный отец пытался заживо сжечь своих 4-х детей в Красноярском крае

Мужчина с супругой нагрянул в гости к родственникам. Компания устроила посиделки с алкоголем. Во время застолья женщина заявила, что не хочет идти домой.

Тогда ее супруг ушел один. Дома он взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил ей стену и поджег, после чего скрылся. При этом внутри находились четверо малолетних детей пары. Мужчина знал об этом. Детей спас сосед, который случайно проходил мимо.

Правоохранители задержали подозреваемого. Это ранее судимый житель Красноярского края. Сейчас мужчина арестован.

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