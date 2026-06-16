Толпа отморозков избила казанца за просьбу потише слушать песни «Любэ»
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Толпа отморозков избила жителя Казани за просьбу потише слушать песни группы «Любэ», сообщает Mash Iptash.
По словам местных жителей, по ночам на Поперечно-Кукушкинскую улицу съезжается компания молодых людей, которые любят выпить и громко слушать музыку.
В один из вечеров над районом раздался «Конь». Один из жителей не выдержал и направился разбираться с хулиганами. Однако в ответ парни чуть не задавили его машиной, а затем избили. Теперь пострадавший передвигается с трудом.
Впервые на место драки приехали сотрудники полиции, которые игнорировали предыдущие 10 вызовов. При этом уже на следующий день отморозки целенаправленно ездили вокруг дома мужчины с громкой музыкой.
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