Толпа отморозков избила казанца за просьбу потише слушать песни «Любэ»

По словам местных жителей, по ночам на Поперечно-Кукушкинскую улицу съезжается компания молодых людей, которые любят выпить и громко слушать музыку.

В один из вечеров над районом раздался «Конь». Один из жителей не выдержал и направился разбираться с хулиганами. Однако в ответ парни чуть не задавили его машиной, а затем избили. Теперь пострадавший передвигается с трудом.

Впервые на место драки приехали сотрудники полиции, которые игнорировали предыдущие 10 вызовов. При этом уже на следующий день отморозки целенаправленно ездили вокруг дома мужчины с громкой музыкой.

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