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Пациентов и врачей эвакуировали из поликлиники на востоке Москвы

Пациентов и врачей эвакуировали из поликлиники на востоке столицы. Причины инцидента выясняются, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Эвакуацию объявили в медучреждении на Салтыковской улице. Врачей и пациентов оперативно вывели из здания больницы.

Пациенты и медперсонал массово выходят из больницы и стоят у входа в здание.

«Шел на запись к врачу и по громкоговорителю начали говорить, чтобы все срочно вышли на улицу», — рассказал очевидец.

В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.

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