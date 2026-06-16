Пациентов и врачей эвакуировали из поликлиники на востоке Москвы
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Пациентов и врачей эвакуировали из поликлиники на востоке столицы. Причины инцидента выясняются, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Эвакуацию объявили в медучреждении на Салтыковской улице. Врачей и пациентов оперативно вывели из здания больницы.
Пациенты и медперсонал массово выходят из больницы и стоят у входа в здание.
«Шел на запись к врачу и по громкоговорителю начали говорить, чтобы все срочно вышли на улицу», — рассказал очевидец.
В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.
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