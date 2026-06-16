RT представил «ПоэZию русской зимы» в трех детских лагерях

RT провел презентации сборника «ПоэZия русской зимы» в «Смене», «Орленке» и «Артеке». Каждый центр получил книги для библиотек.

Турне по крупнейшим детским лагерям России началось 1 июня в «Смене» под Анапой, затем прошло в ВДЦ «Орленок» под Туапсе и завершилось в Международном детском центре «Артек» в Крыму.

Перед воспитанниками выступили авторы сборника: участник СВО, поэт Дмитрий Артис, преподаватель Динара Керимова, донецкая поэтесса Инна Кучерова и журналист из Севастополя Ольга Старушко. Главный продюсер проекта RT Яна Довгаленко рассказала о роли современной фронтовой поэзии о событиях на Украине с 2014 года в патриотическом воспитании. Она также напомнила, что сборник вошел в программу внеклассного чтения для старшеклассников.

На встречах дети задавали вопросы, делились впечатлениями и получали книги с автографами. В «Смене» мероприятие посетили около 200 человек, в «Орленке» — почти 400, в «Артеке» — более 200. В «Артеке» презентация прошла в рамках акции «Для СВОих друзей», где дети писали письма бойцам.

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