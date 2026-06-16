Ефимов: более 4,8 тыс студентов смогут обучаться строительству в суперколледже

В Коммунарке проектируют крупнейший в столице колледж, который будет готовить специалистов по востребованным на рынке труда направлениям, в том числе в сфере строительства, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь колледжа составит свыше 113 тыс. кв. м. Тут будут готовить специалистов по семи направлениям: «строительство», «промышленность», «информационные технологии», «транспорт», «образование», «креативные индустрии и гостеприимство», «финансы и торговля».

«Коммунарка — один из будущих центров развития столицы. Мы протянули в район Сокольническую линию и построили Троицкую линию метро, возвели новые дороги и социальную инфраструктуру. Работа продолжается по всем направлениям, в том числе по созданию объектов будущего: кампуса Московского государственного технологического университета „СТАНКИН“, межмузейного Депозитарно-выставочного комплекса, а также суперколледжа для более 16 тыс. студентов. В нем будут созданы уникальные условия для получения среднего профессионального образования. Одно из направлений колледжа — „строительство“ — станет самым крупным. Здесь смогут обучаться свыше 4,8 тыс. человек. Для студентов этого направления выделят около 15 тыс. кв. м помещений», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Также в колледже будут готовить мастеров общестроительных, отделочных, декоративных и столярно‑плотничных работ, электромонтажников, специалистов по монтажу и эксплуатации сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, сварщиков.

«При проектировании помещений для направления „строительство“ особое внимание уделяется оснащению мастерских и лабораторий: студенты смогут работать на оборудовании, аналогичном тому, что используется на реальных строительных площадках. Помимо этого, в их распоряжении будут компьютерные классы с современным программным обеспечением, включая инструменты ТИМ‑моделирования. Для практических занятий также планируется возведение отдельного полигона. В результате учащиеся получат ценные знания и навыки, которые сделают их конкурентоспособными на рынке труда», — считает руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Образовательная инфраструктура колледжа проектируется с учетом современных требований. Для студентов будет создана комфортная образовательная среда с учебными аудиториями, лабораториями, мастерскими для практических занятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии района Коммунарка.