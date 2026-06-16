На голове плешивый перелесок: россиянин судится после неудачной пересадки волос

34-летний житель Нижневартовска комплексовал из-за начавшегося облысения. Медики диагностировали у него андрогенную алопецию — у мужчины сыпались волосы с висков и макушки.

Россиянин решился на операцию по пересадке шевелюры. Он отдал за нее 120 тысяч рублей, но вскоре пожалел об этом. Вскоре после операции его волосы начали расти как попало, появились новые залысины на затылке, откуда брали материал для пересадки.

Мужчина обратился за помощью к другим специалистам, те раскритиковали работу коллег, назвав ее халтурной, и посоветовали обратиться в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что медики клиники, в которой россиян делал пересадку, допустили множество нарушений.

Мужчине вместо второй степени облысения поставили первую, а перед операцией не определили плотность волос в зоне пересадки и не рассчитали нужную площадь. К заседанию даже привлекли Роспотребнадзор, который встал на сторону жителя Нижневартовска.

Сейчас россиянин требует, чтобы клиника вернула ему 120 тысяч рублей, а также выплатила компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Мужчина отмечает, что из-за ситуации на голове теперь стесняется выходить на улицу.

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