Ответственность за безответственность: недосмотр за детьми чреват уголовкой

За безответственное отношение к собственным детям для родителей предусмотрена уголовная и административная ответственность, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

«Как таковая ответственность наступает лишь при ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, что предусматривает КоАП РФ. Уголовная ответственность может наступить в двух случаях: если родители заведомо оставили ребенка в опасности либо если пропажа связана с жестоким обращением с ребенком», — сказал Костин.

В летний сезон число пропавших детей традиционно увеличивается. Во время каникул ребята больше времени проводят на улице, самостоятельно ездят по городу, отправляются на прогулки с друзьями, а родительский контроль зачастую ослабевает.

Именно летом дети чаще оказываются предоставлены сами себе. В результате возрастает риск того, что ребенок не предупредит близких о своем местонахождении, потеряется или окажется в опасной ситуации.

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