Российские войска сбили 36 беспилотников ВСУ над РФ за ночь

За ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских БПЛА над территорией России. Воздушную атаку противника удалось успешно отразить, сообщает Минобороны РФ.

18 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью. 11 БПЛА уничтожили недалеко от Волгограда.

Пять беспилотников вывели из строя над Белгородской областью. Два БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону были повреждены несколько пятиэтажных домов. Из одного здания эвакуировали 68 жителей.