Российские войска ракетным ударом поразили завод «Мотор Сич»

Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода «Мотор Сич» во временно подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Корпус цеха полностью разрушен, также поражены здания для персонала, сказано в сообщении.

В этом цехе производились силовые установки для авиатехники. Возможность быстро перезапустить производство исключена, сказал Рогов.

Ранее российские силы атаковали военные объекты в "95-м квартале" Кривого Рога, где жил Зеленский.