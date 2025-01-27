Российские войска ракетным ударом поразили завод «Мотор Сич»
Рогов: цех завода «Мотор Сич», производящий двигатели для ВСУ, разрушен
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Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода «Мотор Сич» во временно подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Корпус цеха полностью разрушен, также поражены здания для персонала, сказано в сообщении.
В этом цехе производились силовые установки для авиатехники. Возможность быстро перезапустить производство исключена, сказал Рогов.
Ранее российские силы атаковали военные объекты в "95-м квартале" Кривого Рога, где жил Зеленский.