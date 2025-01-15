Российские войска нанесли групповой удар по энергоинфраструктуре Украины
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Утром в среду ВС РФ поразили объекты энергетики на Украине, нанеся по ним групповой удар. Все цели были достигнуты, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В результате были поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.
Групповой удар наносился с использованием высокоточного оружия и беспилотников.
Все назначенные объекты были поражены. Цель удара удалось достичь.
Из-за массированного удара в 6 украинских областях вводили аварийные отключения света. На территории страны утром в среду была объявлена воздушная тревога.