Российские войска нанесли групповой удар по энергоинфраструктуре Украины

сегодня в 12:59

Утром в среду ВС РФ поразили объекты энергетики на Украине, нанеся по ним групповой удар. Все цели были достигнуты, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате были поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Групповой удар наносился с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

Все назначенные объекты были поражены. Цель удара удалось достичь.

Из-за массированного удара в 6 украинских областях вводили аварийные отключения света. На территории страны утром в среду была объявлена воздушная тревога.