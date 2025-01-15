По Украине наносится массированный ракетный удар, Польша подняла боевую авиацию

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По Украине нанесен массированный удар после обстрела России западными ракетами

Массированный ракетный удар наносится по Украине, сообщает агентство «РБК-Украина» . Из-за обстрела Польша подняла в воздух боевую авиацию, по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Оперативное командование ВС Польши доложило о дежурстве боевых пар самолетов. Наземные системы польских ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшее состояние готовности.

По данным СМИ, украинскую территорию атаковали крылатыми ракетами, в том числе «Калибрами». Звуки взрывов звучат в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Украинские власти и армия заявляли о пролете ракет в Сумской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях, а также в сторону Ивано-Франковской области. Утверждается, что основная сила ракетного удара может прийтись на Западную Украину.

Во Львове введена опасность ракетного удара. В Днепропетровской области также объявили об экстренных отключениях света.

14 января Минобороны России сообщало, что Украина безуспешно попыталась атаковать Брянскую область 31 беспилотником и 12 западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Ведомство подчеркивало, что действия Киева не останутся без ответа.