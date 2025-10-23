Российские войска форсировали Днепр и закрепились на плацдарме в районе Херсона
ВС России провели операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинном, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Он отметил, что российские военные высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.
Сальдо отметил, что сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Успешная операция открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона.
Ранее украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку проникновения в тыл российских военных, используя форму ВС РФ и российские опознавательные знаки. Успешному противодействию способствовала слаженная работа разведподразделений и повышенная бдительность личного состава.
