сегодня в 04:01

Российские войска форсировали Днепр и закрепились на плацдарме в районе Херсона

ВС России провели операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинном, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Он отметил, что российские военные высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

Сальдо отметил, что сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Успешная операция открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона.

Ранее украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку проникновения в тыл российских военных, используя форму ВС РФ и российские опознавательные знаки. Успешному противодействию способствовала слаженная работа разведподразделений и повышенная бдительность личного состава.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.