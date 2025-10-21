Разведка ВС РФ предотвратила попытку проникновения ВСУ в форме россиян

сегодня в 04:33

Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл ВС РФ под видом российских военных

Украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку проникновения в тыл российских военных, используя форму ВС РФ и российские опознавательные знаки.

Как сообщил РИА Новости командир танкового батальона группировки «Центр» с позывным «Кефир», противник пытался имитировать российских военнослужащих, используя русскую речь и позывные командиров, однако эти действия были своевременно выявлены.

«Пытаются как-то замаскироваться под наши войска…, но все это неудачные попытки», — сказал военнослужащий.

По словам офицера, успешному противодействию способствовала слаженная работа разведподразделений и повышенная бдительность личного состава, что не позволило диверсантам достичь поставленных целей.