Российские войска атаковали турецкий завод беспилотников Bayraktar в Киеве
Российские войска нанесли удар по турецкому заводу беспилотников Bayraktar в Киеве. Он получил сильный урон, рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, пишет ТАСС.
Он отметил, что заводу Bayraktar нанесли четвертый удар за шесть месяцев. Были два прилета.
Зинкевич отметил, что предприятие еще не начало работать. При этом производственные мощности были подготовлены, и получили значительные повреждения.
Ранее сообщалось, что российские войска ночью с 27 на 28 августа нанесли массированный удар по военным, энергетическим объектам на Украине. Удалось поразить около 10 целей. Использовались 500 БПЛА, «Искандеры» и «Кинжалы».