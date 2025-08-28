Российские войска атаковали турецкий завод беспилотников Bayraktar в Киеве

Российские войска нанесли удар по турецкому заводу беспилотников Bayraktar в Киеве. Он получил сильный урон, рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, пишет ТАСС .

Он отметил, что заводу Bayraktar нанесли четвертый удар за шесть месяцев. Были два прилета.

Зинкевич отметил, что предприятие еще не начало работать. При этом производственные мощности были подготовлены, и получили значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью с 27 на 28 августа нанесли массированный удар по военным, энергетическим объектам на Украине. Удалось поразить около 10 целей. Использовались 500 БПЛА, «Искандеры» и «Кинжалы».