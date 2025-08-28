сегодня в 12:31

500 БПЛА, «Искандеры», «Кинжалы» использовались при ночном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным, энергетическим объектам на Украине, а также масштабным логистическим железнодорожным узлам. Были уничтожены не менее 10 целей, сообщает Mash .

Российские войска нанесли удары 500 беспилотниками, ракетами «Кинжал», «Искандер», Х-101. По данным Mash, ВС РФ удалось поразить завод, работающий в интересах ракетно-космической промышленности «Спецоборонмаш», ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский» радиозавод, промпредприятие «Киев-22» и промышленное предприятие Samsung-Ukraine.

Еще российские войска попали в Ukrspecsystems. Она создает беспилотники PD-2 и Shark для ВСУ в Киеве.

В Коломые Ивано-Франковской области ракетами «Кинжал» был нанесен удар по аэродрому, где дислоцируется бригада, летающая на вертолетах Ми-2, Ми-8, а также самолетах Ан-26 и Л-39.

По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области нанесли удары крылатыми ракетами Х-101. Также его атаковали БПЛА «Герань».

В Винницкой области в Казатине повреждения получил железнодорожный узел. Поезда с военной техникой, которые шли на фронт, начали двигаться обходными путями. Некоторые из них задерживались.

Из-за ошибки ПВО ВСУ, одна из украинских ракет попала в жилой дом в Киеве. Погибли 10 человек, среди которых есть дети. 48 получили ранения.