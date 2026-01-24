сегодня в 10:43

Российские военные уничтожили цех по сборке БПЛА в Харькове

Бойцы ВС РФ ликвидировали цех по производству деталей и сборке беспилотников для ВСУ в Харькове, сообщает РИА Новости .

«Жители Харькова сообщают об уничтожении цеха в промышленной зоне, где производились детали для БПЛА и шла сборка беспилотников», — уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, настраивали работу дронов и проверяли качество производства иностранцы, которые говорили на немецком языке.

Также этой ночью над Россией были сбиты 75 украинских беспилотников.

