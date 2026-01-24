Российские военные уничтожили цех по сборке БПЛА в Харькове
Фото - © Скриншот видео Минобороны России
Бойцы ВС РФ ликвидировали цех по производству деталей и сборке беспилотников для ВСУ в Харькове, сообщает РИА Новости.
«Жители Харькова сообщают об уничтожении цеха в промышленной зоне, где производились детали для БПЛА и шла сборка беспилотников», — уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, настраивали работу дронов и проверяли качество производства иностранцы, которые говорили на немецком языке.
Также этой ночью над Россией были сбиты 75 украинских беспилотников.
