75 украинских беспилотников уничтожили над Россией за ночь
Минувшей ночью российские войска перехватили 75 дронов противника над шестью регионами РФ, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их сбили дежурными средствами ПВО.
46 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, 22 — над Белгородской областью, три — над Крымом, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Брянской областями.
Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Пострадал мужчина, у него осколочные ранения головы и ног.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.