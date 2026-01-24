сегодня в 07:58

75 украинских беспилотников уничтожили над Россией за ночь

Их сбили дежурными средствами ПВО.

46 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, 22 — над Белгородской областью, три — над Крымом, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Брянской областями.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Пострадал мужчина, у него осколочные ранения головы и ног.

