Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области
Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина получил осколочные ранения головы и ног.
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Для дальнейшего лечения его переведут в больницу Белгорода, отметил Гладков.
22 января в Белгородской области в связи с возможной атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявляли ракетную опасность на 15 минут.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.