Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

сегодня в 23:48

По его словам, мужчина получил осколочные ранения головы и ног.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Для дальнейшего лечения его переведут в больницу Белгорода, отметил Гладков.

22 января в Белгородской области в связи с возможной атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявляли ракетную опасность на 15 минут.

