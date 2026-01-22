сегодня в 14:31

Гладков снова предупреждал Белгородскую область о ракетной опасности

22 января в Белгородской области в связи с возможной атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявляли ракетную опасность на 15 минут. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призывал население в срочном порядке спуститься в подвал.

«Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал», — написал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, мирному населению не следует покидать подвальные помещения до момента, пока не поступит сигнал об отмене режима ракетной опасности.

Сигнал об отбое опасности прозвучал в 14:30 по московскому времени.

В первой половине дня 22 января в Шебекино и Шебекинском округе уже вводили режим ракетной опасности. Предупреждение действовало пять минут.

