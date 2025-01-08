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На северном участке Курской области российские подразделения достигли значительного прогресса в направлении Малой Локни из района Малой Сорочины, об этом свидетельствуют данные карт Deep State, сообщает «Политика Страны» .

В западном секторе украинского плацдарма войска России осуществили наступление от Новоивановки к Леонидову, а также заняли населенный пункт Махновка южнее Суджи.

Российская сторона уже заявляла о взятии под контроль Малой Локни и возвращении села Русское Поречное. Согласно последним данным карт, бойцы ВС РФ существенно продвинулись в Курском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские военные терпят значительные потери. За первую неделю 2025 года они лишились порядка 46 танков и почти 13 тысяч человек.