сегодня в 14:14

Успехи на линии фронта показали бойцы подразделения «Южной» группировки войск. Они освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ. Противнику нанесли повреждения в районах Краматорска, Северска, Закотного, Славянска, Резниковки, Степановки и Константиновки в ДНР.

Потери украинской армии на этом направлении внушительные — 210 бойцов, 5 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 4 орудия артиллерии, 2 станции РЭБ и 2 склада для материальных средств.

С января по 30 ноября 2025 года российские военные установили полный контроль над 275 населенными пунктами. Наибольшее количество территорий освобождено в ДНР, включая такие ключевые пункты, как Ямполь, Северск Малый и Шандриголово.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.