ВС РФ освободили 275 населенных пунктов с начала года
Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных Минобороны, с января по 30 ноября 2025 года российские военные установили полный контроль над 275 населенными пунктами.
Наибольшее количество территорий освобождено в ДНР, включая такие ключевые пункты, как Ямполь, Северск Малый и Шандриголово.
Если на 25 сентября официальные данные фиксировали 205 освобожденных населенных пунктов, то за последние два месяца ноября их число увеличилось на 70.
В списке освобожденных территорий преобладают населенные пункты Донецкой народной республики, где продолжаются активные боевые действия.
