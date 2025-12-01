сегодня в 04:24

ВС РФ освободили 275 населенных пунктов с начала года

Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных Минобороны, с января по 30 ноября 2025 года российские военные установили полный контроль над 275 населенными пунктами.

Наибольшее количество территорий освобождено в ДНР, включая такие ключевые пункты, как Ямполь, Северск Малый и Шандриголово.

Если на 25 сентября официальные данные фиксировали 205 освобожденных населенных пунктов, то за последние два месяца ноября их число увеличилось на 70.

В списке освобожденных территорий преобладают населенные пункты Донецкой народной республики, где продолжаются активные боевые действия.

