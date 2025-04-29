В зоне ответственности «Запада» за сутки уничтожено более 240 военных, танк, три западных орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, два склада с боеприпасами и четыре автомобиля противника. Бойцы группировки нанесли поражения формированиям бригад ВСУ в харьковских населенных пунктах Купянск, Нечволодовка, Каменка и других, а также в Новомихайловке Донецкой Народной Республики.

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 189 украинских БПЛА самолетного типа и семь управляемых авиабомб JDAM американского производства.

28 апреля российское оборонное ведомство также отчитывалось об освобождении Каменки в Харьковской области.