сегодня в 13:16

Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Луговское и Новоосиново в зоне СВО

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Новоосиново в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские подразделения также взяли под контроль село Луговское в Запорожской области.

Ранее населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Освобождение населенного пункта усилило позиции ВС РФ в зоне соприкосновения с противником.

Российские военные продолжат и дальше добиваться всех поставленных целей в зоне СВО.

