Российские военнослужащие освободили от ВСУ еще два населенных пункта
Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Новоосиново в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские подразделения также взяли под контроль село Луговское в Запорожской области.
Ранее населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Освобождение населенного пункта усилило позиции ВС РФ в зоне соприкосновения с противником.
Российские военные продолжат и дальше добиваться всех поставленных целей в зоне СВО.
