Российские военные освободили от ВСУ Брусовку в ДНР
Фото - © РИА Новости
Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и методично освобождают от противника новые территории. Так, населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешел под контроль ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.
В освобождении населенного пункта активное участие принимали подразделения группировки войск «Запад». Военные активными и решительными действиями вытеснили представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Брусовки.
С этого момента Брусовка в ДНР находится под контролем России. Освобождение населенного пункта усилило позиции ВС РФ в зоне соприкосновения с противником.
Российские военные продолжат и дальше добиваться всех поставленных целей на СВО.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.