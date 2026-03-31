сегодня в 13:32

Российские войска освободили Малую Корчаковку в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт освободили солдаты группировки войск «Север».

Также были поражены техника и боевики ВСУ рядом с Потаповкой, Червоной Зарей, Миропольем и Кондратовкой в Сумской области.

Ранее сообщалось, что в Сумской области пропали украинские солдаты. Они несколько недель назад прошли военную подготовку в Польше.

