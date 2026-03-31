Российские солдаты освободили населенный пункт в Сумской области
Российские войска освободили Малую Корчаковку в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Населенный пункт освободили солдаты группировки войск «Север».
Также были поражены техника и боевики ВСУ рядом с Потаповкой, Червоной Зарей, Миропольем и Кондратовкой в Сумской области.
Ранее сообщалось, что в Сумской области пропали украинские солдаты. Они несколько недель назад прошли военную подготовку в Польше.
