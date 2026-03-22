Как рассказали в силовых структурах РФ, в Сумской области пропали украинцы, которые несколько недель назад прошли военную подготовку в Польше, сообщает РИА Новости .

Речь идет о солдатах 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«В настоящее время никто из оккупантов данного подразделения не выходит на связь с близкими», — отметил источник.

На указанном участке СВО действует группировка войск «Север». По информации Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВСУ там потеряли до 220 бойцов, восемь автомобилей, гаубицу М114, а еще два склада материальных средств.

Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Червоная Заря в Сумской области.

