Российские снайперы заняли стратегически важные позиции в самых высоких зданиях Купянска, чтобы обеспечить полный контроль над передвижением наземной пехоты ВСУ. Противник сдал часть объектов без сопротивления, сообщает SHOT .

Украина попыталась отправить две группы сил специальных операций в Купянск для зачистки высоких зданий. Однако с тех пор, как российские войска вошли в город, штурмовые подразделения ВСУ потеряли связь с этими группами ССО. В результате украинские военные не могут получить актуальные данные о позициях ВС РФ.

За последнюю неделю в центральной части Купянска было ликвидировано более 70 украинских военнослужащих, большинство из которых погибли на технике при попытке установить блокаду. Среди уничтоженной техники — около 5 бронемашин «Хамви». Российская авиация наносит авиаудары бомбами ФАБ-3000 по тыловым позициям ВСУ.

Ранее стало известно, что мирные жители в Купянске мешают ВСУ защищаться и поддерживают Россию. Боевик украинской армии опубликовал видео, в котором рассказал об успехах российских войск.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.