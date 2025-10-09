Мирные жители в Купянске мешают ВСУ защищаться и поддерживают Россию

Боевик ВСУ опубликовал видео, в котором рассказал об успехах российских войск в освобождении Купянска в Харьковской области Украины и местных жителях, помогающих ВС РФ. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в разговоре с aif.ru , что праздновать победу пока рано.

Он призвал скептически относиться к любым словам противника, в том числе паническим. При этом оборона ВСУ в Купянске действительно рушится. Этого удалось добиться, поскольку российские войска длительное время уничтожали линии снабжения противника в населенном пункте.

Логистику ВСУ, по словам Шурыгина, удалось «пережать». На фоне этого у противника ухудшился моральный дух. Затем начала «сыпаться» оборона.

«Украинцы могут еще несколько недель ожесточенно сопротивляться, но их дни в обескровленном укрепрайоне сочтены», — сказал военный эксперт.

Еще одной причиной успеха ВС РФ в Купянске является локальное преимущество в беспилотниках. Немаловажным считается и обилие бронированной техники, количества солдат российских войск.

