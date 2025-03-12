Российские силы ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы JDAM за сутки в зоне СВО

За сутки российские средства ПВО сбили в зоне СВО снаряд системы HIMARS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, 91 БПЛА самолетного типа противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, цехам с дронами и по судну противника, перевозившему боеприпасы. Все цели ударов были достигнуты.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Удары по целям наносились с помощью огня артиллерии, авиации, ударных БПЛА и ракетных войск. Были поражены объекты и живая сила противника в 152 районах.

Ранее российские бойцы подняли флаг над центром Суджи в Курской области. Российский триколор установили у здания администрации города.