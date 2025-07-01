Власти Крыма продают порты Ялта и Евпатория

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым выставило на продажу компании, которые управляют морскими портами Ялты и Евпатории. Суммарная начальная стоимость активов составляет около 1,7 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Согласно данным портала ГИС «Торги», заявки на покупку АО «Ялтинский морской порт» и АО «Евпаторийский морской порт» принимаются с 2 по 28 июля. Начальная цена лотов — 1,49 млрд рублей и 192,9 млн рублей соответственно. Аукцион назначен на 1 августа.

Порты Ялты и Евпатории — это два из четырех портов Крыма, которые находятся в собственности региона. Порты Керчи и Феодосии принадлежат государству.

В настоящее время Ялтинский и Евпаторийский порты работают с низкой загрузкой из-за ограниченного количества готовых к заходу судов в условиях санкций. Власти региона планируют использовать их для пассажирских перевозок и туризма, однако участники рынка сомневается в достаточном спросе.

Ранее стало известно, что в Крыму ведется строительство трех современных экотехнопарка для переработки отходов. Два из них уже вышли на высокую степень готовности.