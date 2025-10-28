Российские силы освободили микрорайон Троянда в Красноармейске
Подразделения 2-й армии ВС РФ продолжают уничтожение окруженного противника, российские военные полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Бои ведутся в городской застройке южнее железной дороги, а еще в районе железнодорожного вокзала.
Ранее российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, Егоровку в Днепропетровской области.
Также в октябре президент РФ Владимир Путин отправил странам Запада сигнал о том, что ВС РФ полностью держат под контролем обстановку в Донбассе.
