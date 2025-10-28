Российские силы освободили микрорайон Троянда в Красноармейске

сегодня в 14:56

Бои ведутся в городской застройке южнее железной дороги, а еще в районе железнодорожного вокзала.

Ранее российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, Егоровку в Днепропетровской области.

Также в октябре президент РФ Владимир Путин отправил странам Запада сигнал о том, что ВС РФ полностью держат под контролем обстановку в Донбассе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.