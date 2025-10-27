EFE: Путин отправил Западу сигнал о контроле армией России обстановки в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин во время собрания в управлении объединенной группировки войск отправил государствам Запада сигнал о том, что ВС РФ полностью держат под контролем обстановку в Донбассе. На это указывало еще и то, что российский лидер носил военную форму, сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

Глава РФ отправил сигнал Западу, что имеет преимущество в Донбассе. Внешний вид Путина журналисты охарактеризовали, как тот, который может проецировать уверенность в зоне боевых действий.

EFE отметило, что во время собрания Путин подчеркнул успехи российских войск на купянском и покровском направлениях. Помимо этого, он рассказал об успешных испытаниях ядерной крылатой ракеты «Буревестник».

26 октября Владимир Путин провел собрание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в спецоперации. Они доложили главе России об обстановке на линии боевого соприкосновения.

Путин подчеркнул, что у «Буревестника» неограниченная дальность. По словам Герасимова, он летал в воздухе около 15 часов и пролетел 14 тыс. километров.

