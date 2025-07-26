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Российские ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

В Тульской области силы противовоздушной обороны министерства обороны России успешно отразили атаку беспилотников, уничтожив две воздушные цели, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Человеческих жертв или повреждений инфраструктуры нет.

Этот инцидент произошел на фоне продолжающейся повышенной готовности в центральных регионах России.

Ранее в Тульской области уже объявляли режим опасности атак БПЛА, как и в соседних Ивановской, Ростовской областях, Мордовии и Краснодарском крае.