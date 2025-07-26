Ивановская и Тульская области в режиме повышенной готовности

сегодня в 04:31

Опасность атак БПЛА объявили в Ивановской и Тульской областях

Сразу две области, Ивановская и Тульская, ввели режим повышенной готовности из-за опасности атак беспилотников.

В обоих регионах системы предупреждения приведены в полную боевую готовность, а спецслужбы круглосуточно мониторят воздушное пространство.

"Ситуация находится под контролем, но мы призываем всех граждан быть предельно внимательными", — заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Аналогичное обращение поступило и от руководства Ивановской области, где оперативный штаб работает в усиленном режиме.