Российские операторы FPV-дронов не стали атаковать девушку из ВСУ
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Российские операторы дронов на ореховском направлении не стали атаковать украинскую военную, пишет Telegram-канал «Frontовые Zаметки».
На одном из участков спецоперации российские операторы обнаружили в окопе двух украинских военных, один из которых был ранен. Они ни уже готовились нанести удар, когда разглядели, что один из бойцов — молодая девушка — сигнализировала о сдаче в плен.
В последний момент операторы изменили курс дрона и передали координаты штурмовой группе. В результате девушка была взята в плен без применения оружия.
Этот случай особенно показателен на фоне ранее озвученных свидетельств о призыве на Украине несовершеннолетних в вооружённые силы ещё до начала СВО. По словам пленных, подростков целенаправленно готовили к участию в боевых действиях.