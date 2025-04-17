На одном из участков спецоперации российские операторы обнаружили в окопе двух украинских военных, один из которых был ранен. Они ни уже готовились нанести удар, когда разглядели, что один из бойцов — молодая девушка — сигнализировала о сдаче в плен.

В последний момент операторы изменили курс дрона и передали координаты штурмовой группе. В результате девушка была взята в плен без применения оружия.

Этот случай особенно показателен на фоне ранее озвученных свидетельств о призыве на Украине несовершеннолетних в вооружённые силы ещё до начала СВО. По словам пленных, подростков целенаправленно готовили к участию в боевых действиях.