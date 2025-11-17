Российские десантники впервые применили «Солнцепек-младший» в зоне СВО

«Солнцепек-младший» — это робот, которым можно управлять дистанционно на расстоянии от 600 до 1000 м. Он предназначен для того, чтобы как можно ближе подбираться к местам дислокации ВСУ и наносить точечные удары.

Точные координаты мест, где засели украинские солдаты, на пульт управления комплексом передает оператор БПЛА. Его дрон кружит над блиндажами украинских военных, собирает информацию, а затем ее используют для корректировки удара.

«Солнцепек-младший» оснащен одноразовыми термобарическими боеприпасами типа «Шмель» калибром 93 мм. Один выезд робота равен 10 точным выстрелам по позициям противника. Также комплекс может уничтожать тяжелую технику ВСУ.

Впервые в зоне СВО «Солнцепек-младший» был использован российскими десантниками, которые продвигаются в Сумской области.

Ранее ВС РФ освободили Двуречанское, Платоновку и Гай в зоне проведения спецоперации.

