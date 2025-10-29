Российские БПЛА уничтожили пункты управления дронами ВСУ около Константиновки

сегодня в 07:47

Российские расчеты ударных FPV-дронов и артиллеристы Южной группировки войск ударами ликвидировали пункты управления беспилотной авиацией, транспортные роботехнические комплексы, которые ВСУ использовали в районе Константиновки, сообщает ТАСС .

Объекты противника были выявлены при проведении воздушной разведки и патрулирования зон ответственности.

В Минобороны страны уточнили, что в результате проведенных артиллерийских ударов уничтожили пункты управления беспилотниками и не менее четырех солдат противника.

Ранее подразделения 2-й армии ВС РФ продолжают уничтожение окруженного противника, российские военные полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.