Российские БПЛА уничтожили пункты управления дронами ВСУ около Константиновки
Российские расчеты ударных FPV-дронов и артиллеристы Южной группировки войск ударами ликвидировали пункты управления беспилотной авиацией, транспортные роботехнические комплексы, которые ВСУ использовали в районе Константиновки, сообщает ТАСС.
Объекты противника были выявлены при проведении воздушной разведки и патрулирования зон ответственности.
В Минобороны страны уточнили, что в результате проведенных артиллерийских ударов уничтожили пункты управления беспилотниками и не менее четырех солдат противника.
Ранее подразделения 2-й армии ВС РФ продолжают уничтожение окруженного противника, российские военные полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.