Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников за ночь

Их ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО. Пять беспилотников сбили над Курской областью, четыре — над Белгородской областью, три — над Ростовской областью, один — над Липецкой областью.

Таким образом, ВС РФ не дали противнику совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью при атаке дрона погиб боец самообороны.