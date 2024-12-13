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Боец самообороны погиб при атаке дрона в Белгородской области

В результате атаки беспилотника на Теребренское сельское поселение Белгородской области погиб боец самообороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым», — сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Подробностей происшествия губернатор не рассказал.

Ранее глава области заявил, что мирный житель был тяжело ранен при нападении украинского дрона в селе Красная Нива. Пострадавшего доставили в больницу.