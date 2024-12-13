В Белгородской области при атаке дрона ВСУ тяжело ранен мужчина
Мирный житель ранен при атаке украинского беспилотника под Белгородом
Мирный житель тяжело ранен при атаке украинского беспилотника в селе Красная Нива под Белгородом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина госпитализирован с множественными осколочными ранениями головы и рук, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках над территорией Белгородской области.
В регионе был введен режим опасности атаки БПЛА.